Türkiye’nin katılımı BRICS’i güçlendirir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın özel davetle katılacağı BRICS (Brezilya
, Rusya
, Hindistan
, Çin
ve Güney Afrika
) zirvesi öncesi yapılan açıklamalar, hem Türkiye
'nin hem de birliği kuran beş ülke için zirvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya serdi. Güney Afrika'da 10'uncusu düzenlenen BRICS zirvesi yeni fırsatlar barındırıyor. 2030'a kadar Batılı ülkelerin toplam ekonomik gücünü geçmesi beklenen BRICS ülkeleriyle ekonomik çeşitliliğin arttırılması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerin derinleşmesi Türkiye'ye küresel güç olma yolunda büyük kazanım sağlayacak. YÜKSELEN EKONOMİ
Dün Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi
Pule I Malefane, 'yükselen ekonomi' olarak adlandırdığı Türkiye'nin katılımının, kuruluş hedeflerine olumlu katkı sunacağını söyledi. Malefane, Türkiye'nin BRICS zirvesine katılımının bloku güçlendireceğini söyledi. Türkiye'nin 'stratejik ortak ve bölge lideri' sıfatıyla zirveye davet edildiğini ifade eden Malefane, "Türkiye, Afrika Birliğinin stratejik vizyonu olan Gündem 2063'ü ve güney-güney ilişkilerini güçlendirmede stratejik bir müttefik olarak kabul ediliyor" ifadesini kullandı. Malefane, Türkiye'nin Osmanlı Devleti döneminden bu yana Güney Afrika'nın ortağı olduğunu, Güney Afrika'nın dış politikasının ilerletilmesinde önemli rol oynamayı sürdürdüğünü vurguladı.
TİCARET SAVAŞLARI DA ANA GÜNDEM MADDESİ
RUSYA Ulusal BRICS Komitesi Direktörü Georgiy Toloraya "BRICS ülkeleri ilişkilerinin Batı'daki mevcut ilişki formatına alternatif olduğunu göstermek için çok iyi bir zaman" dedi. Zirvenin gündeminde BRICS barış gücü çalışma grubu, cinsiyet ve kadın konuları forumunun kurulması var. Ayrıca üye ülkeleri etkileyen 'ticaret savaşları' da bir diğer gündem maddesi.
?TİCARET HACMİ 60.7 MİLYAR $
"TÜRKİYE
aynı zamanda sıra dışı potansiyelle yükselen bir ekonomi" diyen Malefane, bu nedenle oluşumun profilini geliştireceği, katılımdan çok şey de kazanacağı yorumunu yaptı. Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de ülkesinin terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile çalışacağını belirtti. Türkiye'nin BRICS ülkeleriyle toplam ticaret hacmi, geçen yıl 60.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin beş ülkeye toplam ihracatı 7.3 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu ülkelerden Türkiye'nin ithalatı 53.4 milyar dolar seviyesinde oldu.