Zorunlu poliçelerle sigorta bilinci artar

TÜRK
Nippon Sigorta
Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünün büyüyen, kredi olanakları yaratan, içinde bulunduğu ekonomilere yön vererek uluslararası faaliyetlere yol açan bir sektör olduğunu söyledi. Sigorta sektörünün, ülke ekonomisine büyük fonlar yaratarak finans sektörü içinde önemli bir fonksiyona sahip olması gerektiğini vurgulayan Pamukçu, "Bu da ülkemizde ancak sigorta farkındalığının artmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması için uygulanabilirliği olan zorunlu sigortaların hayata geçirilmesi çok önemli" dedi. Zorunlu poliçelerin takibinin yapılması ve sağlam kontrol mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurgulayan Pamukçu, "Bu durum tam olarak sağlanmadığı ve cezai yaptırımlar olmadığı için zorunlu poliçelerde bile sigortalılık oranının maalesef düşük olduğunu gözlemliyoruz. Zorunlu poliçe yaptırması gereken firmaların, kamu ile ilişkilerinin olduğu tüm noktalarda söz konusu kontrollerin kurulması iyileştirme sağlayacaktır" şeklinde konuştu.