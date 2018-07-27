Antalya’ya TOKİ dopingi

TOKİ
Başkanı M. Ergün Turan, Antalya
'nın Akseki ilçesinde geleneksel mimari özelliklerinden izler yansıtan, yeşilin ön planda olduğu ve sosyal hayatı destekleyen 409 konut inşa ettiklerini söyledi. Antalya
Akseki konutlarını insan odaklı bir tasarımla projelendirdiklerini belirten Turan, "26 bloktan oluşan 3+1 ve 2+1 planda 409 konut inşa ettik. 57 bin 590 metrekare arazi üzerine inşa ettiğimiz yeni yerleşim yerinde 150 kişilik cami, 4 işyeri ve bir kısmı engelliler için düzenlenmiş 225 adet otopark alanı yaptık" dedi.
TURIZMCİYE YÖNELİK
Turan, "Bölgede yeni bir yerleşim alanı inşa ettik. Kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, turizm sektöründe çalışan vatandaşlarımızın beklentilerine yanıt verecek proje inşa ettik. Bölgede yeni bir yaşam alanı oldu" açıklamasında bulundu.
DÜĞMELİ EVLER
Akseki girişinde çam ormanlarının önündeki vadiye kurulan konutların inşasında Akseki'nin geleneksel evlerine sadık kalındı. Ahşap dokunun korunduğu, üç katlı, kat silmeleri ve payandalar gibi yöresel mimari özellikleri barındıran bloklar üretildi. Çalışmalar, bölgenin sıva kullanılmadan cumbalı ve payandalı şekilde inşa edilen 'düğmeli evleri' esas alınarak yürütüldü.
KAMUYA 74 'HÜKÜMET KONAĞI'
TOKİ ile İçişleri ve Maliye Bakanlığı
işbirliğinde 74 yeni hükümet konağı inşa ediliyor. Farklı kamu hizmet birimlerinin aynı çatı altında hizmet vereceği yapılarla vatandaşların tek bir noktadan tüm talep ve ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Her bölge ve yöreye özgü mimari anlayışı yansıtacak olan hükümet konaklarının tasarımında geleneksel motifler ön plana çıkarılırken, cephe tasarımlarında yöresel taşlara, yerel mimari yapı unsurlarına yer veriliyor. Sade, ancak kimlikli bir tasarıma sahip yapılarda, konferans salonları, tapu müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, kaymakamlık gibi kamu hizmet birimleri bir arada yer alıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılacak hükümet konağı Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilecek. 25 bin 606 metrekarelik alanda hayata geçirilecek binada Maliye, Kadastro, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi gibi birimler yer alacak.