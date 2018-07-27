Büyükyalı’dan rekor ciro artışı

EMLAK Konut GYO güvencesiyle Özak GYO
, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığıyla Kazlıçeşme'de hayata geçirilen Büyükyalı
yılın ilk çeyreğinde ciro şampiyonu oldu. Projeden ilk çeyreğe göre yüzde 45.7'lik bir artışla, 46 bağımsız bölüm satışı karşılığında, 139 milyon 360 bin 250 TL'lik satış geliri elde edildi. Bu yılın birinci çeyreğinde ise 37 bağımsız bölüm karşılığında 95 milyon 616 bin 249 TL tutarında satış gerçekleştirilmişti. Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, "Büyükyalı, geçtiğimiz yılın temmuz-ekim döneminde de en fazla ciro gerçekleştiren proje olmuştu. Alırken kazandıran ve iyi yaşamın tüm bileşenleri ile kazandırmaya devam eden bir proje" dedi.