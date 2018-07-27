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Dolar bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? ( dolar - fiyatları)

Dolar fiyatlarına ilişkin son dakika haberlerini haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz. Dolar kurunu takip eden bireyler, dolar bugün ne kadar oldu? sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Hafta başından itibaren inişli çıkışlı bir grafik içerisinde olan dolar, sabahı İstanbul serbest piyasada dolar 4,8600 liradan, ise 5,6620 liradan güne başladı. Güncel fiyatları burada!

AJANSLAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 09:15
Dolar bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? (27 Temmuz dolar - euro fiyatları)

Haftanın son iş günü Cuma itibari ile, en çok araştırılan konuların başında dolar bugün kaç TL oldu? sorusu geliyor. fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, bugün güncel fiyatları ne kadar?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

İstanbul 'da 4,8580 liradan alınan dolar, 4,8600 liradan satılıyor. 5,6600 liradan alınan nun satış fiyatı ise 5,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8170 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6330 lira olmuştu.

Küresel piyasalarda hafta boyunca hakim olan dalgalı seyrin bugüne de taşındığı görülürken, bugün ABD'de açıklanacak 2. çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakerede bulunma konusunda anlaşması, dün küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Buna karşın ABD'de açıklanan şirket bilançoları ve verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması ile piyasalarda hafta geneline yayılan karışık seyir bugüne de taşındı.

Dün Facebook'un hisseleri, şirketin 2. çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 20'ye yakın değer kaybederken, şirketin piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi. Söz konusu gelişmeyle Facebook öncülüğünde ABD'li teknoloji şirketlerinde düşüş yaşandı. Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilerden haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışa karşın, dayanıklı tüketim malı siparişlerinde pozitif bir görünüm ortaya konuldu. Gelişmeler sonrasında New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,44 artarken, Standard & Poor's 500 Endeksinde yüzde 0,3'lük ve Nasdaq Teknoloji Endeksinde yüzde 1,01'lik düşüş yaşandı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,4 artarak günü 94,750 seviyesinden tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri ise son dönemdeki yukarı yönlü seyrini sürdürerek bugün yüzde 2,9876 ile 13 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2,97 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de bugün piyasaların odağında 2. çeyrek büyüme verisinin yer aldığını belirterek, ticarete ilişkin gelişmelerin yanı sıra tahvil faizlerindeki seyrin de yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

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Dolar bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? (27 Temmuz dolar - euro fiyatları)
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