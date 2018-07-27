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Emeklinin zam farkı hesabına yattı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Emeklinin zam farkı hesabına yattı
Sosyal Güvenlik Kurumu (), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin dün yatırıldığını duyurdu. SGK'dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, "Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 26 Temmuz'da ödemeleri yapılacaktır" denildi.
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Emeklinin zam farkı hesabına yattı
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