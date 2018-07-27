Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar? (27 Temmuz Cuma) çeyrek altın fiyatları

Her zaman olduğu gibi bu sabah saatlerinde de en güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Altına olan talebi anlamak için önce ülkemizdeki kültürel kodları anlamak gerekli. Toplumun yazılı olmayan kuralları ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları burada! İşte tüm ayrıntılar.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasından sonra altının gram fiyatı yükselişe geçmişti. Gram altın 27 Temmuz Cuma sabahı 191.38 TL'den alınırken 193.42 TL'den satılıyor. Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında ikinci sırada yer alıyor.