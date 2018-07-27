HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar? (27 Temmuz Cuma) çeyrek altın fiyatları

Son Dakika: ne kadar? (27 Temmuz Cuma) fiyatları

Son dakika: nda son durum ne? On binlerce birey her yeni günün sabah saatlerinde arama motoru Google üzerinden fiyatları başta olmak üzere 'altın fiyatları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak hazırladığımız içeriğimizde en güncel altın fiyatları ve uzman yorumlarını bulabilirsiniz. 27 Temmuz Cuma altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 27.7.2018 09:32
Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar? (27 Temmuz Cuma) çeyrek altın fiyatları

Her zaman olduğu gibi bu sabah saatlerinde de en güncel nı haberimizden öğrenebilirsiniz. Altına olan talebi anlamak için önce ülkemizdeki kültürel kodları anlamak gerekli. Toplumun yazılı olmayan kuralları ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? , , , ve fiyatları burada! İşte tüm ayrıntılar.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasından sonra altının gram fiyatı yükselişe geçmişti. Gram altın 27 Temmuz Cuma sabahı 191.38 TL'den alınırken 193.42 TL'den satılıyor. Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar? (27 Temmuz Cuma) çeyrek altın fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN