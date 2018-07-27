Turizmde yeni hedef milli gelirin % 8’i

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Nuri Ersoy, ilk resmi ziyaretini baba ocağı ve Türk turizminin amiral gemiAntalyalya'ya yaptı. Turizm sektöründe çeyrek asırlık bilgi birikimiyle önemli markalara imza atan Ersoy, Antalya'da ilk olarak Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamlarında ziyaret etti. Turizmde garsondan marketçisine ve taksicisine kadar herkesin turizm paydaşı olduğu bilincinin yerleşmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Hedefimiz 50 milyon turistti. Bu hedefi değiştiriyoruz. Turizm gelirinin, gayri safi milli hasıla içindeki payını yüzde 4'ten 8'e çıkaracağız. Başarıyı ancak böyle sağlarız" dedi. Ersoy, nitelikli turisti çekmek için markalaşmak gerekliliğine değindi ve "Kendi markalarımızı yaratmalıyız, global olma yolundaki markalarımızı da bakanlık olarak destekleyeceğiz" diye konuştu.



YÜZDE 30 ARTIŞ VAR



Ersoy, Türkiye'nin turizmde 6 aylık karnesini de açıkladı. Ocak-haziran döneminde geçen yıla oranla turist sayısında yüzde 30 artış olduğuna değinen Ersoy, "Gurur verici rakamlar. 16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş. En büyük pay Antalya'nın. 6 milyon 628 binlik turist sayısına ulaşmış. Temmuz ayını koyduğumuz zaman 7 milyonu geçmiş olması lazım. Bu sene 14 milyonluk hedefi muhtemelen başaracağız" şeklinde konuştu. 2016 krizi başladığından beri turizm sektöründe teşviklerle ilgili beklentiler oluştuğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Turizm sektörü olarak o kadar büyük bir sektörüz ki teşvike dayalı bir sektör olmak, bu şekilde anılmamak gerekiyor. Teşvik taşıma suyla değirmen döndürmek demek. En büyük teşvik turizm sektörü önündeki engellerin kaldırılması olmalı. Zaten engeller kaldırılırsa teşvike ihtiyaç yok. Yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU