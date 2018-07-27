Turkcell büyümede hedef yükseltti

2018 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıklayan Turkcell
, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak çift haneli büyümesine devam etti. Grup bazında yılın ilk yarısını 96 milyar 867 milyon TL
'lik rekor gelir ile tamamlayan şirket, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelir rakamına ulaştı. Geçen yılın ilk yarısı ile karşılaştırıldığında şirket FAVÖK'te yüzde 45.5 artışla 4 milyar 156 milyona ulaşarak, yeni bir rekora daha imza attı. Şirketin ilk yarı net kârı ise 916 milyon TL olurken, ikinci çeyrek kârı 451.1 milyon liraya geriledi. Yılsonu için hedefini büyüten şirket, 2018 yılı gelir büyüme hedefini yüzde 14 ila 16 aralığından 16 ila 18 aralığına çıkardı.
106 MİLYONLUK İNDİRME
İlk yarıyılda elde edilen sonuçların dijital servislerle büyüme stratejisinin, somut ve sağlam temellere dayandığının bir göstergesi olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, "Tam bir yıl önce, New York
Borsası'nda 2017 ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken 'Dünyanın ilk dijital operatörüyüz' demiştik. Geçen bir yılda, dijital servis portföyümüzü zenginleştirmek ve yaygınlaştırmakla kalmadık, tüm sektörleri dijitalleşmeyle dönüştürecek yetkinliklerimizi ülkemizin hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı. BiP, fizy, dergilik, Upcall ve lifebox gibi Turkcell'in temel dijital servislerinin indirilme sayısının haziran ayı sonu itibarıyla 106 milyonu geçtiğine dikkat çeken Terzioğlu, dijital servisleri geliştirmeye ve yeni özelliklerle ayrıştırmaya devam edeceklerini söyledi.
KİŞİYE ÖZEL TARİFE
Turkcell
olarak birçok farklı yeniliğe imza attıklarının altını çizen Terzioğlu, dünyada eşi görülmemiş yepyeni bir tarife
çözümünü hayata geçireceklerini söyledi. Kişiye özel
yeni tarifelerle, Turkcell müşterilerinin kendi uygulamalarını seçme şansına sahip olacağını belirten Terzioğlu, "Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan yeni tarifelerde, kullanıcılar paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında istedikleri uygulamalara kendileri karar verecek. Seçilen her bir uygulama için 5GB internete sahip olunacak" diye konuştu.
5 MİLYON BARAJI AŞILDI
Turkcell'in
dijital uygulamalarına olan ilginin giderek arttığını vurgulayan Terzioğlu, şöyle konuştu: "Dergilik, Yaani ve Paycell'de de 5'er milyon barajlarını aştık. İndirilme rakamı 6.5 milyona ulaşan Dergilik'te aylık okunan yayın sayısı 5 milyonu aşarken, platforma 800'ü aşkın yabancı yayın da eklendi. Türkiye
'nin arama motoru Yaani'nin indirilme sayısı da 5 milyonu aştı. Ödeme platformu Paycell'de kayıtlı kart sayısı 1.6 milyona ulaşırken, mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu geçti."