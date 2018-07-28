Antalya ikinci dünya kupasını yaşıyor

Antalya
ekonomisinin bel kemiği turizm katma değer ligine geçişte birçok projeyle küresel ekonomide kendinden söz ettiriyor. Son yıllarda artan ultra lüks yatırımlarla, jet sosyetenin ve zengin turistlerin radarına girmeyi başaran Antalya
'da hedef, spor turizminden de yüksek gelir elde etmek. Her şey dâhil sisteminin yarattığı kısır döngüyü de kırmak isteyen turizmciler bu alanda kısa sürede ciddi bir başarı grafiği yakalamayı da başarmış durumda.
4 BIN KULÜP GELECEK
Yaz aylarında dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'ya bu yıl 80 ülkeden 4000 futbol kulübünün gelmesi bekleniyor. Almanya, Avusturya, Rusya, Kazakistan, Belçika, Hollanda ve Türk Cumhuriyetleri en fazla kulüp gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Marka değeri en yüksek futbol takımlarının Antalya'ya gelmesi gerektiğini belirten yetkililer, hedeflerinin İngiltere Premier Lig takımlarını Antalya'ya getirmek olduğunu söylüyor. Bu konuda çok ciddi bir lobi çalışması yürüttüklerini belirten yetkililer, "Görüştüğümüz yetkililer, bize 'tesis ve saha kaliteniz dünyanın en iyisi' diyorlar. Biz de en iyi kulüpleri burada görmek istiyoruz" diyor. Türkiye'nin turist sayısında dünyanın 6. ülkesi olduğunu ancak gelir sıralamasında 12. sıraya kadar gerilediğini belirten turizmciler, "Güçlü bir turizm ekonomisi için, müşteriyi yanıltmayan ve gelir çıtası yüksek modeller sunmak zorundayız" diyor.