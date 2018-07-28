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fiyatları ne kadar? 28 Temmuz Cumartesi son durum...

bugün ne kadar oldu? Bilindiği gibi ülkemizde her gün araştırılan yegane konulardan biri de altın fiyatlarıdır. , , , ve fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak edilerek araştırılır. Peki 28 Temmuz Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Altına verilen değeri anlamak için öncelikle ülkemizdeki kültürü iyi okumak gerekmektedir. Tüm bu soruların yanıtları ve güncel altın fiyatları haberimizde.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 09:01
Çeyrek Altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz Cumartesi altın fiyatları son durum...

fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem birikim hem de yatırım açısından çeyrek altın ülkemiz insanının bir numaralı tercihleri arasında yer alıyor. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere hediye olarak altın takılması kültürümüzde altını oldukça değerli kılıyor. Ortak hafıza gereği de yatırım bazında bakıldığında altının, Dolar ve Euro'ya göre daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. 28 Temmuz Cumartesi burada.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

kuşkusuz en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altından sonra gelen gram altın bu sabah saatlerinde 190,52 TL'den alınırken 190,66 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, en çok talep gören altın çeşidi olmakla birlikte hem düğünlerde nişanlarda hem de birikim anlayışıyla satın alınır. Çeyrek altın bugün 305,11 TL'den alınırken 312,07 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

fiyatlarında son durum şu şekilde; yarım altın bugün 608,30 TL'den alınırken 624,14 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN NE KADAR?

da düğünlerde takı olarak tercih edilen altın türleri arasında dikkat çekmektedir. Tam altın bu sabah saatlerinde 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

bu sabah 1.257,00 TL'den alınırken 1.274,00 TL'den satılıyor.

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Çeyrek Altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz Cumartesi altın fiyatları son durum...
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