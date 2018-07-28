Çeyrek Altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz Cumartesi altın fiyatları son durum...

Çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem birikim hem de yatırım açısından çeyrek altın ülkemiz insanının bir numaralı tercihleri arasında yer alıyor. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere hediye olarak altın takılması kültürümüzde altını oldukça değerli kılıyor. Ortak hafıza gereği de yatırım bazında bakıldığında altının, Dolar ve Euro'ya göre daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. 28 Temmuz Cumartesi altın fiyatları burada.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın kuşkusuz en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altından sonra gelen gram altın bu sabah saatlerinde 190,52 TL'den alınırken 190,66 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, en çok talep gören altın çeşidi olmakla birlikte hem düğünlerde nişanlarda hem de birikim anlayışıyla satın alınır. Çeyrek altın bugün 305,11 TL'den alınırken 312,07 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; yarım altın bugün 608,30 TL'den alınırken 624,14 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın da düğünlerde takı olarak tercih edilen altın türleri arasında dikkat çekmektedir. Tam altın bu sabah saatlerinde 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını bu sabah 1.257,00 TL'den alınırken 1.274,00 TL'den satılıyor.