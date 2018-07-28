Doğalgaz depolamaya 1.2 milyar $’lık kredi

Türkıye'nın doğalgaz depolama tesisleri için önemli bir kredi sözleşmesine imza atıldı. Dünyanın en büyük bankalarından Çinli ICBC ile BOTAŞ
arasında varılan anlaşma ile BOTAŞ tarafından gerçekleşecek yeraltı doğalgaz depolama projelerine 1.2 milyar dolarlık kredi sağlanmasına yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı. Geçtiğimiz aylarda Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankaları tarafından Tuz Gölü Doğalgaz Depolama
tesisi için verilen 1.2 milyar dolarlık krediye ek olarak ICBC de güvenli liman Türkiye
'de doğalgaz depolama için 1.2 milyar dolarlık iyi niyet anlaşması imzaladı. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang tarafından imzalanan iyi niyet anlaşması ile BOTAŞ'ın gerçekleştireceği yeraltı doğalgaz depolama projelerine finansal destek sağlanacak. İmza ile bir diğer hedef de Türkiye ile ICBC arasında uzun vadeli stratejik ilişki kurulması oldu.
ARZ GÜVENLİĞİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kredi ile iki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin daha ileri bir boyuta taşınacağına vurgu yaparak, "Doğalgaz arz güvenliğimizi teminat altına alacak güçlü bir sistem kuruyoruz. Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisleri'nin mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine devam ediyoruz. Nihai hedefimiz, yıllık doğalgaz tüketimimizin en az yüzde 20'sini depolayacak güçlü bir altyapı hayata geçirmektir. FSRU ve LNG alanında son iki yılda çok ciddi bir atılım kaydettik. Günlük 20 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin ilk FSRU'sunu geçtiğimiz yıl, ikincisini ise şubat ayında devreye aldık. Üçüncü tesisi de en kısa zamanda işletmeye almak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
YAPTIRIM UNSURU OLMAKTAN ÇIKACAK
Türkiye'de günde ortalama 150-170 milyon metreküp doğalgaz tüketilirken, kışın tüketim 200 milyon metreküpleri aşıyor. Tüketimin düştüğü yaz aylarında gaz, depolama tesislerinde depolanacak. Ayrıca arz güvenliği sağlanacağı için daha önce kış aylarında kaynak ülkelerle yaşanması muhtemel sorunlarda doğalgazın kesilebileceği ve Türkiye'nin gazsız bırakılabileceği endişesi de son bulacak.
AKDENİZ'DE İLK SONDAJIMIZ BU YIL
Fatih Dönmez, önceki gün yaptığı açıklamada Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemileri ile Akdeniz
ve Karadeniz
'de sismik arama ve sondaj faaliyetlerine hız verildiğini belirterek, "Mayıs ayında göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle de inşallah Akdeniz'de ilk sondajımızı bu yıl gerçekleştireceğiz" dedi. Dönmez, Türkiye'nin bölgesinde yatırımcılar için güvenli bir liman ve önemli bir bölgesel aktör olmaya devam edeceğini belirtti.