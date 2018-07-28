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Milyonlarca çalışana “tükenmişlik” koruması

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Milyonlarca çalışana “tükenmişlik” koruması
Başkan 'ın her fırsatta gerekli tedbirlerin alınması konusunda patronları uyardığı iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir adım daha atıldı. Hükümet, çalışma yaşamını doğrudan etkileyen, çağın sağlık sorunlarından birine dönüşen "tükenmişlik sendromuna" karşı harekete geçti. Çalışma hayatının fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları incelemeye alınacak ve sigarasız işyeri modelleri geliştirilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, uzun mesai, ücretler, yoğunluk, iş ortamındaki konfor gibi sosyoekonomik nedenlerin çalışma hayatında tükenmişliği tetiklediğini belirterek, "Sigara kullanan kişilerde de duygusal tükenme yüksek" dedi.

SEBEP FAZLA MESAİ
Çalışma, ve Aile Bakanlığı, işbirliğiyle "Ankara'da Özel Banka Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Tükenmişlik Sendromu" raporu hazırlandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Koç, rapordaki yoğunluk, mesainin uzaması, sorunlu iş hayatına devam gibi unsurların hemen her sektörde karşılaşılan riskler olduğuna dikkat çekti.
Toplam bin 183 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 48'i yapıyor. Raporda, fazla mesai yapanlarda tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu belirtildi.
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