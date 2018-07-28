Tay, Cezayir’deki tesislerinden ihracata başladı

TAY Group'un Şubat 2016'da temellerini attığı Cezayir yatırımının ilk meyvesi iplik üretimi oldu. Cezayir-Türk ortaklığı ile kurulan Tayal SPA, kendi ürettiği ilk iplik ihracat
ını 26 Temmuz günü gerçekleştirdi. Cezayir ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan tesiste ilk ihracat Türkiye
, Portekiz, Belçika ve Polonya'ya yapıldı. Bu ihracatla birlikte Cezayir artık pamuk ipliği ihracatçısı ülkeler arasına katılmış oldu. Şirket ağustos ayı içinde Almanya, İtalya
ve Fransa başta olmak üzere sipariş aldığı diğer Avrupa ülkelerine de ihracata başlayacak. Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, "Cezayir, tekstil ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Ancak Tayal SPA ile artık ihracatçı bir ülke oldu. 10 yıl sürecek yatırımımızın ilk etabının devreye girmesiyle yılda 300 milyon dolarlık bir katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.