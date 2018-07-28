Türkiye ve Zambiya arasında 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 10. BRICS Zirvesi için geldikleri Güney Afrika'da Türkiye ve Zambiya cumhuriyetleri arasında 12 alanda iş birliği anlaşmasına imza attı. Türkiye ve Zambiya arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

"Lusaka'da TİKA Program Koordinasyonu Ofisi Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşması, Eğitim Alanlarında İşbirliği Anlaşması, Diplomatik Pasaport Hamleleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılması Anlaşması, Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması, Kolluk Eğitimi Anlaşması, Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması, Balıkçılık ve Hayvancılık Alanlarında İş Birliği Anlaşması, Turizm Alanında İş Birliği Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Alanında Anlaşma, Genlik ve Spor Alanlarında Anlaşma, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü."

Anlaşmaların imzalandığı tören sonrası iki ülkenin temsilcileri aile fotoğrafı çekindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Zambiyalı mevkiadaşı Edgar Lungu tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

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