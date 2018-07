Türkiye’nin dört bir yanında rafting yapılabiliyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğa tatillerinin en vazgeçilmezlerinden biri olan rafting, maceracı bir ruha sahip olanları bekliyor. Türkiye'nin birçok nehrinde yapılabilen extrem sporlardan rafting, Türkiye'de birçok noktada yapılabiliyor. Adrenalin tutkunlarına özel bu su sporunda, doğa ve eğlence iç içe. Yerli ve yabancı birçok turist ağırlayan bu nehirlerden bazıları profesyonel rafting sporcuları için. Bu eğlenceli sporu denemek isteyenler için rafting yapılacak nehirler şunlar:Rafting denince sadece Türkiye'de değil dünyada ilk 10 arasına giren Çoruh Nehri'nin 169 km.'lik bir parkuru var. Kaçkar Dağları'ndan inen Çoruh Nehri'nde zorluk derecesine göre 4 parkur var. Mayıs ve haziran ayları en çok ilgi gördüğü dönemler. Özellikle Bayburt-Yusufeli/Oltu arasında kalan kesiminde uluslararası yarışmalar düzenleniyor. 1993'te Dünya Rafting Şampiyonası burada düz Antalya . 2003 Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayağı da burada yapıldı. Çevresinde Kaçkar Dağı tırmanışları yapılabiliyor. Bölgede çok sayıda tarihi Gürcü kilisesi var. Daha çok profesyonel raftingciler geliyor. Özellikle İngiliz, İsrail, Avusturya ve Çekoslavakya' dan gelenler var. Seyahat acenteleri zaman zaman turlar düzenliyor. 169 kilometrelik parkur, 10 gün içinde çevresinde kamp yapılarak tamamlanabilir.Rize Fırtına Vadisi , 23 kilometrelik bir parkura sahip. Zorluk derecelerine göre 3'e ayrılıyor. Mayıs ve haziran aylarında rağbet görüyor. Vadiden bölgenin turizm merkezi sayılan Ayder Yaylası'na ulaşılabiliyor. Çat Yaylası ve tarihi Zil Kale'de bu bölgede yer alıyor. Kaçkar Dağı tırmanışları buradan yapılıyor. Hem profesyonel hem de amatör raftingciler için uygun. Seyahat acentelerinin Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası turları var. Parkur ortalama 1 saatte tamamlanıyor.Rafting tutkunlarının en gözde parkurlarından biri de Dalaman Çayı . 12 kilometre uzunluğundaki Dalaman Çayı'nda zorluk derecelerine göre iki ayrı etap var. Profesyonelleri de amatörleri de ağırlayabiliyor. Üst etabı 3., alt etabı 1. zorluk derecesinde. Bu parkur, ilk kez deneyenlere tavsiye ediliyor ve çocuklar da katılabiliyor. Parkurun tamamı 2.5-3 saatte tamamlanıyor. Rafting sezonu mayıs ayında başlıyor ve ağustos sonuna kadar devam ediyor. Asırlık köprülerin altından geçen sporcular, eşsiz manzaraları da görebiliyor. Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi turizm merkezlerine yakın olduğu için sezonda 20 bin turisti ağırlıyor. Tur acenteleri bölgeye düzenli olarak günlük turlar düzenliyor. Katılanlar Dalaman Çayı yakınındaki kral mezarları, Dalyan kanalı, İztuzu plajı, Köyceğiz Gölü, Ekincik Koyu, Çamur Banyoları, Sandras Dağı, Göcek koyları ve Gökova Körfezi'ni de ziyaret edebiliyor.Bolu sınırlarında olan Melen Çayı 'nda rafting için en iyi sezon bahar ayları. Bu aylar debinin en yüksek olduğu zamanlar. Düzce Valiliği geçtiğimiz yıl Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci ayağının yapıldığı Melen Çayı'nın tanıtımı için çalışma başlattı. İstanbul ve Ankara'ya 2.5 saat uzaklıkta. Ulaşımın kolay olması, haftasonu için tercih edilmesİni sağlıyor. Turizm şirketlerinin düzenlediği turlarla gelenler profesyonel sporcular eşliğinde rafting yapıyor. 16 kilometrelik parkur Dokuzdeğirmen Köyü'nden başlayarak, Beyler Köyü mevkiinde son buluyor. 1,5 saat süren parkur 3 zorluk derecesinden oluşuyor. Rafting için gelen tatilciler Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca'yı, yaylaları ve Samandıra Şelalesi'ni de gezebiliyor.Rize'deki İkizdere Nehri, toplam 25 kilometrelik bir parkura sahip. Zorluk derecelerine göre 3 parkuru var. En çok mayıs ve haziran aylarında rağbet görüyor. Nehirde çeşitli yöresel yarışmalar da düzenleniyor. En son Rize Valiliği Rafting Şampiyonası yapıldı. Çevresinde ünlü Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası var. Ayrıca Cimil, Ovit ve Kabahor gibi çok tercih edilen yaylalara da buradan gidiliyor. Profesyonel raftingcilerin yanı sıra yeni başlayanlar için de ideal. Ancak seyahat acenteleri tarafından tur düzenlenmiyor. Parkur ortalama 1.5 saatte tamamlanıyor.Munzur Ovası'ndaki rafting parkuru 20 kilometreyi buluyor. Teknik bir çalışma yapılamadığı için zorluk derecesi ve engeller bilinmiyor. Karların erimesi ile suların çoğaldığı mayıs ve temmuz ayları en ideal zamanlar. Munzur'un her tarafı gezilip görülmeye değer. Özellikle 70 kilometrelik Munzur Vadisi, Ovacık'ta bulunan Gözeler Mevkii gezilip görülecek önemli yerlerin başında geliyor. Çoğunlukla çevre illerden gelen amatörler rafting yapıyor. Ovacık'ta bulunan El-baba kamping kısa mesafeli amatörlerin uğrak yeri.Antalya'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Taşağıl Beldesi sınırlarında bulunan Köprüçay Rafting Merkezi, Selge Antik Kenti 'nin 11 kilometre aşağısında. Rafting parkurunun zorluk derecesi 1-2. En az tehlikeli parkurlar arasında. İsteyen buradan ormanlık araziye çıkıp, dağ safarisine katılabilir. Su sıcaklığı yaz- kış sabit 9 derece. Daha çok yabancı turistler ilgi gösteriyor. Her yıl Türkiye Rafting Şampiyonası düzenleniyor. Köprüçay'da rafting yapmak kişibaşı 15- 40 dolar arasında değişiyor. Fiyata ulaşım, rafting turu, bot, teknik donanım rehberlik hizmetleri ve öğle yemeği de dahil. Rafting hizmeti veren lisanslı 7, toplam 20 dolayında turizm firması var.Yılın her ayı rafting yapılabiliyor. 3-4 zorluk derecesinde olan parkur yaklaşık 2 saatte katediliyor. Amatör raftingçilere uygun değil. Su debisi saniyede 25 metreküpten fazla olduğu zaman rafting yapmak tehlikeli olabiliyor. Parkurun başladığı bölgede 5 kilometre uzunluğunda Mangırınkısık Kanyonu bulunuyor. Aynı nehir üzerinde Çal Regülatörü'nden başlayıp Hançalar Köprüsü'ne kadar uzanan 11 kilometrelik ikinci bir parkur var. Zorluk derecesi 1. Amatörler ve turistler daha çok bu parkurda rafting yapıyor. Çal Parkuru yaklaşık iki saatte tamamlanıyor.Zamantı Irmağı Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırları içinde. 21 kilometrelik bölümü rafting için elverişli. Ancak 13 kilometrelik bölümü kullanılıyor. Zorluk derecelerine göre 8 parkurdan oluşuyor. Daha çok profesyoneller tercih ediyor. Değirmenocağı ve Yerköprü mevkileri en zor parkur olarak biliniyor. Toplam parkur, yaklaşık 2 saatte tamamlanıyor. Kar sularının erimesine bağlı olarak mayıs ve haziran aylarının tamamında ve temmuzun ilk iki haftasında rafting yapılabiliyor.