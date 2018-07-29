Dolar Kaç TL? (29 Temmuz dolar - euro fiyatları)

Dlar fiyatları bugün düşüşte... 29 Temmuz Cumartesi itibari ile, yatırım yapacak ve ekonomideki gidişatı merak edenler tarafından çok araştırılan konuların başında dolar bugün kaç TL oldu? sorusu geliyor. Döviz kuru fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, güncel döviz fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

4,8388 liradan alınan dolar, 4,8646 liradan satılıyor. 5,6283 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 5,6838 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8648 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6695 lira olmuştu.