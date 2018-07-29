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? (29 Temmuz dolar - euro fiyatları)

kurundaki hareketliliği yakından takip etmek isteyen yurttaşlar, ? Dolar kuru ne kadar oldu? sorularıyla dolar ve döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar bugün kaç tl? 29.07.2018 dolar kaç tl?

Giriş Tarihi: 29.7.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 09:17
Dolar Kaç TL? (29 Temmuz dolar - euro fiyatları)

Dlar fiyatları bugün düşüşte... 29 Temmuz Cumartesi itibari ile, yatırım yapacak ve ekonomideki gidişatı merak edenler tarafından çok araştırılan konuların başında bugün oldu? sorusu geliyor. kuru fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, güncel döviz fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

4,8388 liradan alınan dolar, 4,8646 liradan satılıyor. 5,6283 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 5,6838 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8648 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6695 lira olmuştu.

piyasalar
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Dolar Kaç TL? (29 Temmuz dolar - euro fiyatları)
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