Güneydoğu’da 70 yılın en verimli petrol çağı

SON yıllarda yerli enerji kaynaklarını kullanmaya başlayan Türkiye, Güneydoğu'nun zengin petrol rezervlerini gün yüzüne çıkartıyor. Güneydoğu'nun beş kentinde Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da mevcut petrol kuyularının yanı sıra yeni açılan kuyulardan da çıkartılan hammadde oranında artış meydana geldi. Bölgede 70 yıl önce yüz kuyudan bir milyon varil ham petrol çıkartılırken 2018 yılı itibarıyla kuyu sayısı bin 77'ye çıkartılarak 9 milyon varil ham petrol çıkarılmaya başlanıldı. Türkiye Petrolleri (TP) Bölge Müdürü Mustafa Demir, Bölge Müdürlüğü'nün 1948'den bugüne en fazla üretimin yapıldığı dönemi yaşadığını söyleyerek yılsonuna kadar 10 milyon varil ham petrol üretmeyi hedeflediklerini kaydetti. VERIM ARTTI

Günlük ham petrol üretimi hakkında bilgi veren Demir, "İlk 6 ay için günlük üretimimiz 26 bin 553 varil. Şu an itibarıyla günlük ortalamamız 28 bin 250 varil oldu. Batman Bölge Müdürlüğü son 70 yılın en verimli çağını yaşıyor. Müdürlük 1948'den beri en çok petrol üretimi yaptığı dönemini yaşıyor. İlk 6 aylık verilerimiz 4 milyon 806 bin varil, ikinci 6 ayda bu rakamı 5 milyon 200 bin varile çıkararak 10 milyon bandına ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

NECDET ÇAKIR