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kaçak yapı kanunu değildir’

Giriş Tarihi: 29.7.2018
‘İmar Barışı kaçak yapı kanunu değildir’
ve 'un ardından Valiliği'ni ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlarından yeni kaçak yapılara müsaade etmemelerini isteyen Bakan Kurum, "Bu konuda denetimlerimizi yapıyoruz. İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir" dedi. Vatandaşların İmar Barışı'ndan 31 Ekim'e kadar faydalanabileceğine dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 3 milyon 158 bin başvuru yapıldı. İzmir'de de 275 bin başvuru var ve yaklaşık 1 milyar lira hazineye kaynak sağlandı. İzmir'deki 2.5 milyonluk yapımız var ve bu yapı stokunun yaklaşık yüzde 65'i riskli. Bu riskli yapı stokuyla alakalı yapılması gerekenlerin kararlarını alıp hayata geçirmek istiyoruz."
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