SİHA’lar “Bozok” la vuracak

Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozok ve SOM-J
mühimmatlarına yönelik son testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. SİHA
'lar için geliştirilen üçüncü yerli mühimmat olma özelliğini taşıyan Bozok için Bayraktar TB2 ile yapılan ilk atış testinde hedef başarıyla vuruldu. SOM-J testlerinde ise prototip mühimmatla "güvenli mühimmat bırakma" testi yapıldı ve prototipin uçaktan güvenli şekilde ayrılması sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lazer Güdümlü Minyatür İHA Mühimmatı Bozok ve SOM-J'nin son testlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk test başarıyla tamamlandı. Hayırlı olsun" dedi.
CEO İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Varank dün Dolmabahçe Sarayı
'nda Türkiye
'nin Otomobili Girişim Grubu CEO
'su Mehmet Gürcan Karakaş'la görüşme yaptı. Bakan Varank, "Projenin yol haritasını değerlendirdik" dedi.