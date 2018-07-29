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Son dakika: Borcu olanlar dikkat! yapılandırma için son gün

Son dakika haber: Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 13:41
Son dakika: Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma için son gün Salı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında son günlere girildi.

Son başvuru gününün 31 Temmuz olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak.

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Son dakika: Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma için son gün Salı
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