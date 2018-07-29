Son dakika: Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma için son gün Salı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında son günlere girildi.

Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak.