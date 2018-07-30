Altın saklamada merkez olabiliriz

İSTANBUL Altın Rafinerisi
(İAR) CEO'su Ayşen Esen, dünyanın altın merkezi olarak İstanbul'u konumlamak için altın ile ilgili bütün kurumların birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı
, Merkez Bankası, Borsa İstanbul
, İstanbul Altın Rafinerisi, Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumların yetkililerinden Altın Kurulu oluşturulması atılacak adımları hızlandıracaktır. Sistem oluşturulsa ülkeler altınlarını İngiltere
'de tutmak yerine Türkiye
'de tutabilir" dedi. Esen, ayrıca dolar kuru yüksek seyrettiği için Türkiye'deki altının TL fiyatında düşme olmadığını kaydetti.