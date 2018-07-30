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Altın saklamada merkez olabiliriz

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Altın saklamada merkez olabiliriz
(İAR) CEO'su Ayşen Esen, dünyanın altın merkezi olarak İstanbul'u konumlamak için altın ile ilgili bütün kurumların birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Hazine ve , Merkez Bankası, , İstanbul Altın Rafinerisi, Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumların yetkililerinden Altın Kurulu oluşturulması atılacak adımları hızlandıracaktır. Sistem oluşturulsa ülkeler altınlarını 'de tutmak yerine 'de tutabilir" dedi. Esen, ayrıca dolar kuru yüksek seyrettiği için Türkiye'deki altının TL fiyatında düşme olmadığını kaydetti.
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