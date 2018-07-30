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'a Başkanlığı'ndan yeni sipariş

ile Başkanlığı ile arasındaki "" ile ilgili sözleşmede yapılan değişlikle ASELSAN'a 247,5 milyon ve 33,7 milyon dolarlık ek sipariş verildiği bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 16:44
ASELSAN'a Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yeni sipariş

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" ile Başkanlığı arasında '' ile ilgili olarak 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 247 milyon 517 bin 78 + 33 milyon 682 bin 993 dolar tutarında ilave 'Güvenlik Sistemi' siparişi verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında, teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."

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ASELSAN'a Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yeni sipariş
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