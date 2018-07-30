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Denizden 3 milyar $ esecek

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Denizden 3 milyar $ esecek
'nin denizde kuracağı ilk rüzgâr santrali projesi için pek çok ülkeden teklif yağacak.
Bin 200 megavatlık offshore projesi ile Türkiye'nin 3 milyar dolarlık bir yatırımı çekeceğini söyleyen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, türbin ekipmanının yüzde 60'ının, mühendislerinin ise yüzde 80'inin projede yerli olma şartı bulunduğunu kaydetti.
Ataseven, offshore'a ilgi duyan ülkeler arasında Almanya, Danimarka, Hindistan, Güney Kore ve Japonya olduğunu söyledi.
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Denizden 3 milyar $ esecek
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