İran’da dolar ‘tarihi rekorunu’ kırdı

İRAN
'DA son bir kaç aydır yükselişi durdurulamayan dolar, serbest piyasada yerel para birimi olan 10 bin tümeni geçti. Euronun 12 bin 650 tümen olduğu ülkede, 1 Türk Lirası ise 2 bin 250 tümenden işlem görüyor. İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almış ve serbest piyasada alım satımını yasaklamıştı. Merkez Bankası
dün sabit kurun 4 bin 403 tümene çıkarıldığını duyurdu.