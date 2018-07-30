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’da dolar ‘tarihi rekorunu’ kırdı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
İran’da dolar ‘tarihi rekorunu’ kırdı
'DA son bir kaç aydır yükselişi durdurulamayan dolar, serbest piyasada yerel para birimi olan 10 bin tümeni geçti. Euronun 12 bin 650 tümen olduğu ülkede, 1 Türk Lirası ise 2 bin 250 tümenden işlem görüyor. İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almış ve serbest piyasada alım satımını yasaklamıştı. Merkez dün sabit kurun 4 bin 403 tümene çıkarıldığını duyurdu.
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İran’da dolar ‘tarihi rekorunu’ kırdı
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