Son dakika: Az önce duyuruldu! Vergi daireleri yarın 23:59'a kadar açık olacak...

"Bilindiği gibi, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir.

Bilindiği gibi, 2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci ve 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 31 Temmuz 2018 Salı günü sona ermektedir.

23:59'A KADAR TÜM VERGİ DAİRELERİ AÇIK OLACAK

Bu nedenle, 7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 19:00' a kadar, 31 Temmuz 2018 Salı günü ise saat 23:59' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 31.07.2018 Salı günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.