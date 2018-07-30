Son dakika haber: 'Yeniden yapılandırma' için son gün yarın

SON BAŞVURU YARIN

Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak. Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken, vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.