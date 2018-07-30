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Talimat sonrası para, kuvvetli delil

, elebaşının 2013’teki talimatı sonrası ’ya para yatırılmasının ‘terör örgütüne finans sağlama’ suçu için kuvvetli delil oluşturduğuna karar verdi

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Talimat sonrası para, kuvvetli delil
'ya para yatırmanın "normal bir bankacılık faaliyeti" olduğunu savunan 'cüler, Yargıtay'ın ardından 'nden de umduğunu bulamadı. Yüksek Mahkeme, terör örgütü elebaşının çağrısından sonra bu bankada hesap açtırıp para yatıran kişinin "terör örgütü üyeliği" ve "teröre finans sağlama" suçlarından tutuklanmasının haklı olduğuna karar verdi. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, FETÖ davalarının temyiz incelemesini yaparken, özellikle terör örgütü elebaşının çağrısından sonra para yatıranların sadece bu eylemlerinden bile cezalandırılabileceğine hükmetmişti. Yargıtay'ın bu kararından sonra gözlerini Anayasa Mahkemesi'ne çeviren FETÖ'cüler, Yüksek Mahkeme'den de umduklarını bulamadı. Anayasa Mahkemesi'nin Bank Asya kararı da FETÖ mensuplarının beklentilerinin tersine çıktı.

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Ezine'de yaşayan işadamı Recep Uygun, terör örgütü elebaşı 'in 2013 sonunda yaptığı çağrıdan sonra Bank Asya'da katılım hesabı açtırmış ve bu hesaba 12 bin 500 TL para yatırmıştı. Hakkında bu nedenle "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütüne finansman sağlama" suçlarından dava açıldı. Uygun, hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Uygun'un iddialarının dayanaktan yoksun olduğuna karar verdi.
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Talimat sonrası para, kuvvetli delil
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