Tarım ürünleri Latin Amerika yolunda

Arjantın'ın
başkenti Buenos Aires
'te gerçekleştirilen G20 Tarım
Bakanları Zirvesi, üçüncü günün sonunda gerçekleştirilen programlarla sona erdi. Zirveye katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ürünlerinin Latin Amerika
ülkelerine ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerini belirterek, "Latin Amerika ülkeleri coğrafi olarak uzak olmasına rağmen buralarda dünya ekonomisinin yavaşlamasından dolayı nakliye fiyatları ucuzladı. Bu pazarlar Türkiye
'ye uzak değil. Girişimcilerimizin buraya daha çok gelmelerini arzu ediyorum. Bu ülkelerde, emtialar konusunda bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi. Pakdemirli, zirvede ikili görüşmeler de yaptıklarını belirterek, "Tarımsal ticaret hacmimizin artırılması ve tarımsal ilişkilerimizin geliştirilmesi konularını ele aldık" ifadesini kullandı.