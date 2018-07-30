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ürünleri yolunda

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Tarım ürünleri Latin Amerika yolunda
Arjantın'ın başkenti 'te gerçekleştirilen G20 Bakanları Zirvesi, üçüncü günün sonunda gerçekleştirilen programlarla sona erdi. Zirveye katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ürünlerinin ülkelerine ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerini belirterek, "Latin Amerika ülkeleri coğrafi olarak uzak olmasına rağmen buralarda dünya ekonomisinin yavaşlamasından dolayı nakliye fiyatları ucuzladı. Bu pazarlar 'ye uzak değil. Girişimcilerimizin buraya daha çok gelmelerini arzu ediyorum. Bu ülkelerde, emtialar konusunda bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi. Pakdemirli, zirvede ikili görüşmeler de yaptıklarını belirterek, "Tarımsal ticaret hacmimizin artırılması ve tarımsal ilişkilerimizin geliştirilmesi konularını ele aldık" ifadesini kullandı.
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Tarım ürünleri Latin Amerika yolunda
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