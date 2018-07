Turna.com ve TEB’ten işbirliği

BUGÜN NELER OLDU

Uçak bileti karşılaştırma ve satın alma platformu Turna.com ile TEB 'in dijital bankacılık hizmetini sunan CepteTEB müşterilerine kampanya hazırladı. Buna göre; 2018 yılı sonuna kadar alınan uçak biletlerinde yüzde 20 indirim avantajı sunuldu.Başka sektörden markaları takip eden farklı kitlelerle iletişime geçebilmeyi önemsediklerini dile getiren Turna.com CEO'su Dr. Kadir Kırmızı, TEB ile yaptıkları işbirliğini şöyle anlattı: "Bu kampanya sayesinde, CepteTEB'in seyahat etmeyi seven dijital müşteri kitlesini, Turna.com'un bin 300'den fazla hava yolu üzerinden sağladığı sınırsız uçuş dünyası ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde Turna.com'un seyahat eden ve yenilikleri seven müşteri kitlesini CepteTEB'de sunulan avantajları kullanmaya teşvik ediyoruz. Her iki müşteri kitlesi için de çok avantajlı bir kampanya oluşturduk. CepteTEB müşterilerinin, Turna.com üzerinden satın alacakları uçak biletlerinde yüzde 20 indirimden yararlanacakları kampanyanın süresini de özellikle uzun tuttuk. Bu sayede, fırsatı kaçırmak söz konusu olmayacak".Söz konusu işbirliği kapsamında iki marka, pek çok seyahatseverin listesinde olan, ancak rotaların uzunluğu nedeniyle fiyatların yüksek olduğu Uzak Doğu ülkelerine seyahat imkanı için global hava yolu firması Emirates ile de biraraya geldi. Yakın zaman önce tamamlanan kampanyada Turna.com, TEB ve Emirates, Uzak Doğu destinasyonuna sahip uçak biletlerinde yüzde 40'a varan indirimler sundu. Sadece Uzak Doğu'ya değil; Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de Airbus A380 konforuyla indirimli uçma imkanı sağlandı. Kampanyaların sektöre yenilik getirdiğini dile getiren Kırmızı, "Bu tip kampanyaların en güzel yanı seyahati özendirmeleri. Turna.com'un özgürce seyahat etmeyi kolaylaştırmaya dönük olarak sektöre getirdiği yenilikler de bu kampanyalar sayesinde amacına ulaşmış oluyor. Yeni bir yer keşfetmek isteyen herkesin kullanabileceği bir fırsat" dedi.