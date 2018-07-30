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’dan skandal kararı

’e karşı 'da yürütülen ırkçı kampanyaya da katıldı. Uğradığı ayrımcılık ve baskılar sonucu Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e, Vodafone Almanya reklam ambargosu uygulama kararı aldı

Giriş Tarihi: 30.7.2018 05:09 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 06:02
Vodafone Almanya’dan skandal Mesut Özil kararı

Türk asıllı Alman futbolcu , 'nda yaşanan başarısızlığın kendisine fatura edilmesinin ardından yaptığı açıklamada "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim" diyerek uygulanan baskıyı anlatmış ve Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Başarılı futbolcu, Cumhurbaşkanı ile çektirdiği fotoğraftan sonra Almanya'da ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti.

Mesut Özil'e bu yaşananların ardından bir darbe de Almanya'dan geldi.

VODAFONE'UN REKLAM KAMPANYASI KARARI

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Vodafone'un Mesut Özil'i reklam kampanyasından çıkardığının haberini Twitter'dan duyurdu.

Almanya, Mesut Özil için ayakta

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Vodafone Almanya’dan skandal Mesut Özil kararı
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