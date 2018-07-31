Bankacılık sektörünün büyüklüğü 3.7 trilyon TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziranda 3 trilyon 671 milyar 537 milyon liraya çıktı. BDDK tarafından, haziran ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Buna göre haziranda Türk bankacılık sektörünün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 413 milyar 694 milyon lira (yüzde 12.7) arttı. Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon lira, menkul değerler 431 milyar 613 milyon lira oldu. Geçen yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12.7, krediler yüzde 12.1 ve menkul değerler toplamı yüzde 7.5 arttı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı, haziranda yüzde 3 düzeyinde gerçekleşti.
KOBİ SAYISI ARTTI
Haziran 2018'de KOBİ
kredileri bir önceki aya göre yüzde 17.1 artışla 646 milyar 107 milyon lira olurken, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 0.8 arttı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat haziranda geçen yılsonuna göre yüzde 11 artışla 1 trilyon 899 milyar 147 milyon lira oldu.