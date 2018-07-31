Ela Quality çocuklara şehir kurdu

Ela Quality
Resort Belek'te, Akdeniz'in ilk çocuk şehri kuruldu. Dünyada çok yaygın olan eğlence ve eğitimin buluştuğu 'edutainment' konseptinin kurgulandığı Q City'de çocuklar, uzman hocalar eşliğinde çeşitli meslekleri öğrenip kendi paralarını kazanıyor. Q City'de çocuklar itfaiye istasyonu, hastane, diş kliniği ile moda evinde eğlenirken öğreniyor ve gün sonunda kazandıkları Q City parasını harcıyor. Ela Quality Resort Belek Genel Müdürü Ufuk Gezgin, 11 yıl öncesinden bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan tesisin sektöre yön verdiğini belirterek, "Yatırımlarımızı yaparken ihtiyaçları çok iyi tespit ediyor ve öngörülü davranıyoruz, farklı pazarlara yönelik farklı ürünler geliştiriyoruz. Tek bir pazara ya da tek bir modele yönelik anlayışla sektörü ileri götürmemiz mümkün değil" dedi. Everland Q Çocuk Kulübü ile iki ayda yaklaşık 8 bin çocuğa meslekleri tanıttıklarını anlatan Gezgin, önümüzdeki dönemlerde meslek sayısını artıracaklarını kaydetti.
ARTIK TEK PAZARA BAĞLI DEĞİLİZ
Sektöre dair değerlendirmelerde de bulunan Gezgin, "Krizlerden dersler çıkardık. Tek pazara bağlılıktan kurtulduk, farklı ürünler geliştirdik. Bunların meyvesini alıyoruz. Bu yıl rekor bekliyoruz" dedi.