İGA’dan rekor sermaye artırımı

İstanbul
Yeni Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA
, sermayesini 1 milyar 790 milyon TL artırarak, 6 milyar 240 milyon TL'ye yükseltti Böylece İGA'da, kurulduğu günden bu yana ortak katkısı ise 1.6 milyar euroyu aştı. İGA Havalimanı İşletmesi
'nin 26 Temmuz 2018'de yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar ile şirket, 4 milyar 450 milyon TL olan mevcut sermayesini 1 milyar 790 milyon TL artırarak 6 milyar 240 milyon TL'ye çıkardı. İGA'yı oluşturan konsorsiyumun üyeleri olan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon Grubu şirketlerinin her biri sermaye artırımına 358 milyon TL'lik beş eşit payla katıldılar. Bu artırım ile İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 615 milyon euronun üzerine çıkmış oldu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı inşaatının yüzde 94'lük kısmının tamamlandığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "İstanbul Yeni Havalimanı
'nın Türkiye
ekonomisine katma değer sunması için güçlü hedeflerimiz var. Ana hissedarlarımız bu hedefler doğrultusunda önemli sorumluluk almaya devam ediyorlar. Şu an İGA'nın sermayesi, Türkiye'nin en büyük şirketleriyle aynı seviyeye yükselmiştir."
HAVACILIK MERKEZİ OLACAK
Samsunlu,
sermaye artırımı kararının, hissedarların ülke ekonomisine olan güveninin, İGA'nın havalimanı inşaatı ve işletmesi ile dünya standartlarının üzerine çıkardığının ve İstanbul'u dünyanın havacılık merkezi yapacağının bir kanıtı olduğunu söyledi.