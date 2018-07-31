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Kültür-sanata ‘’ müjdesi geldi

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Hükümet, kültür ve sanat dünyasından gelen yoğun talep üzerine düğmeye bastı. Kültür ve sanat eserlerinden alınan yüzde 8 oranındaki katma değer vergisinin düşürülmesi için çalışmalara başlandı. Buna göre başta edebiyat, sinema, tiyatro, opera ve bale olmak üzere kültür ve sanat eserleri ile etkinliklerinden alınan yüzde 1'e indirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın Meclis'te yakın bir zamanda görüşülerek yürürlüğe girmesiyle birlikte uzun yıllardır kültür ve sanat eserlerinden alınan yüksek KDV de tarihe karışacak.
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Kültür-sanata ‘KDV’ müjdesi geldi
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