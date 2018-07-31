Kültür-sanata ‘KDV’ müjdesi geldi

Hükümet, kültür ve sanat dünyasından gelen yoğun talep üzerine düğmeye bastı. Kültür ve sanat eserlerinden alınan yüzde 8 oranındaki katma değer vergisinin düşürülmesi için çalışmalara başlandı. Buna göre başta edebiyat, sinema, tiyatro, opera ve bale olmak üzere kültür ve sanat eserleri ile etkinliklerinden alınan KDV
yüzde 1'e indirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın Meclis'te yakın bir zamanda görüşülerek yürürlüğe girmesiyle birlikte uzun yıllardır kültür ve sanat eserlerinden alınan yüksek KDV de tarihe karışacak.