Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13.4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3'e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda enflasyon tahminlerini paylaşan Çetinkaya, "Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3'e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5 ile yüzde 14,3 aralığında, 2019 yılı sonunda orta noktası yüzde 9,3 olmak üzere yüzde 7,6 ile yüzde 11 aralığında, 2020 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,7 olmak üzere yüzde 4,8 ile yüzde 8,6 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.