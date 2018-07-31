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konut fiyatlarını arttırdı

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin () araştırmasına göre, 23 Mayıs'ta olacağı açıklanan arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları kısa sürede yüzde 30,4'e varan oranlarda arttı.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:57
Millet Bahçesi konut fiyatlarını arttırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 23 Mayıs'ta katıldığı canlı yayınında, "'da 'nın olduğu yer '' olacak." ifadesini kullanmıştı.

tarafından geliştirilen Tapusor.com verilerinden hazırlanan araştırmaya göre, söz konusu günden sonra bölgeye ilgi artarken, Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları ortalama olarak il genelinin çok daha üzerinde artış gösterdi.

Bölgeye sınırı bulunan 8 mahalleden en yüksek artış yüzde 30,4 ile Şenlikköy'de görülürken, onu yüzde yüzde 27,5 ile Basınköy, yüzde 23,8 ile Yeşilköy, yüzde 11,7 ile Ataköy 2-5-6. Mahallesi takip etti.

Beşyol'da fiyat artışı yüzde 7 olurken, Ataköy 3-4-11. Mahallesi'bnde yüzde 3,6, Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzde 2,1, Ataköy 7-8-9-10. Mahallesi'nde yüzde 1,3 artış gözlendi.

Şehir genelinde yılın ikinci çeyreğinde faiz oranlarının da düşmesi nedeniyle uzun süredir yatay seyreden konut fiyatlarının yüzde 4,8 arttığı görüldü. Ancak söz konusu dönemde Atatürk Havalimanı'na sınırı bulunan 8 mahallenin 5'inde bu rakamın çok daha üzerinde yükseliş görüldü

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Millet Bahçesi konut fiyatlarını arttırdı
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