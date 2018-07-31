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'den yeni kargo şubesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı () Bilecik Başmüdürlüğü tarafından, Bilecik’te faaliyet gösteren bir porselen fabrikasına kargo şubesi açıldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 13:01
PTT'den yeni kargo şubesi

Bilecik'te faaliyet gösteren bir porselen fabrikasına kurulan Kargo Şubesi ile vatandaşlara hizmet verilmeye devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik PTT Baş Müdürü Serhat Bozkurt, "Porselen fabrikamıza kargo şubemizi açtık.

Yapılan kargo anlaşması kapsamında fabrikanın içinde bulunan ve sistemlere entegre olan PTT gişesinin günlük 350-400 civarında kargo kabulü yapıldığında aynı şube PTT Kargo Şubesi'ne dönüştürülüyor. Bu kapsamda 1 yılımızı devirdik. Bugüne kadar kargo ile taşınan porselenlere hiçbir zarar gelmedi. Halkımıza hizmetin en iyisi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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PTT'den yeni kargo şubesi
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