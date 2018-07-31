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Son Dakika | ne kadar oldu? fiyatları Salı

Temmuz ayının son günü olan 30 Temmuz Salı günü ne kadar oldu? Özellikle altın fiyatları konusu vatandaşlar tarafından her zaman araştırılan konular arasında yer alıyor. Piyasalardaki son durum, , , , ve fiyatları hakkındaki en güncel ve detaylı bilgileri, uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Altının ülkemizde bu derece önemli olduğunu anlamak için kültürel kodları gözlemlemek gerekmektedir.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:27
Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz Salı

Salı ne kadar? Ortak hafıza ve toplumun yazılı olmayan kuralları kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça farklıdır. Yeni evlenen çiftlere, düğünlerde hediye olarak altın takılır. Genellikle bazen bazen ise , , tercih edilir. Bu durum altın fiyatları konusunda ilgiyi arttırır ve sosyal dayanışmayı sağlar. Karşılıklı yapılan bir alışveriş olduğu için bütünleşmeler de artar.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın toplumumuzda önemli bir yeri olan altın çeşitleri arasında yer almaktadır. Özellikle son dönemde çeyrek altının fiyatının artmasından sonra gram altın daha çok tercih edilmektedir. Gram altın bu sabah saatlerinde 192,20 TL'den alınırken 192,26 TL'den satılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Ülkemizde altın denilince akla gelen ilk altın türü çeyrek altındır. Çeyrek altın hem yatırım hem birikim yapanların ilk tercihi hem de düğünlerde gelin ve damada takılan takı olarak doğallaşan bir gelenektir. Çeyrek altın 31 Temmuz Salı sabahı 307,42 TL'den alınırken 314,44 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın fiyatlarına göz attığımızda yarım altının bu sabah saatlerinde 612,92 TL'den alınırken 628,87 TL'den satıldığını görüyoruz. Yarım altın da düğünlerde takılan altın türlerinden biridir aynı zamanda birikim açısından da sık sık tercih edilir.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Uzun vadede yatırım açısından tercih edilen altın türlerinden biri olan tam altın 31 Temmuz Salı sabahında 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler söz konusudur. Cumhuriyet altını da çeyrek altın da düğünlerde tercih edilir. Cumhuriyet altını gram ve bütçe açısından daha pahalı olduğu için daha çok yatırım açısından tercih edilir. 31 Temmuz cumhuriyet altını fiyatları alış 1.267,00 iken satış 1.283,00...

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Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz Salı
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