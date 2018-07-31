Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD
) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlık sayılarının ve bürokratik sürecin azaltılmasının karar mekanizmasını hızlandırdığını belirten Kaan, "Ekonomide 6 bakanlık vardı. Her bakanlığımızın birbiriyle örtüşen bağları olduğu için örneğin ekonomi konusundaki bir açıklamayı birçok bakan yapıyordu. Bunun artık daha net olacağını düşünüyoruz. Ekonomide algı yönetimini sağlayabilmek için, 'Dolar ne oldu? Borsa ne olacak?' gibi konularda herkesin konuşması yerine bu işin erbabının konuşması ekonomi açısından çok daha önemli" dedi.
İŞBİRLİĞİ GÜÇLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivil Toplum
Kuruluşları ile (STK) daha çok istişare içinde olunacağı ve üst kurullarda onlara da yer verileceğine dair açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Kaan, bunların da hayata geçmesi halinde Türkiye'de ciddi şekilde büyüme olacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İstanbul
'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldiğini hatırlatan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye hiç olmadığı kadar cazip bir ülke. Şu anda elinde 40 milyar doları bulunan bir grup gelse kur pozisyonu itibariyle Türkiye'deki şirketlerin 4'te birini satın alabilir. Ki bunun bir daha bulunamayacağını Başkanımız Erdoğan da ifade etmişti."
"TICARET SAVAŞLARININ FAYDASI OLACAK"
DÜNYADA yaşanan ticaret savaşlarının Türkiye'ye faydası olacağını belirten Kaan, "Uluslararası şirketler dünyadaki pazar payını ciddi şekilde elinde tuttuğu için daha ekonomik, altyapısı ve lojistik imkânları olan, köprü pozisyonundaki yerlere yatırım yapıyorlar. Türkiye'ye özellikle Çin'den ciddi anlamda kaymalar olacağını düşünüyoruz" dedi. Küresel ölçekte yaşanan ticaret savaşlarına da değinen Kaan, Trump'ın tutumunun, yeni sisteminin Türkiye'ye çok fazla etkisinin olmayacağını belirtti. Kaan, "Şu anda Türkiye küresel sermayeden çok az pay alıyor. Çok fazla olumsuz etkisi olmaz" ifadelerini kullandı.
PİYASAYA FAİZLE AYAR VERİLEMEZ
BAKAN Albayrak ile yaptıkları toplantıda faiz konusunun da konuşulduğunu hatırlatan Kaan, "Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz. Borca değil, ortaklığa dayalı bir ekonomik modele geçilebileceğini, bu konuda vergi avantajı sağlanabileceğini düşünüyoruz" dedi. Enflasyon kontrol altına alınamadığı takdirde faiz ve kurun kontrol altına alınamayacağını vurgulayan Kaan, şöyle devam etti: "Merkez Bankası'nın son aldığı kararı olumlu buluyoruz. Faiz arttığında en fazla bir ay etkisini gösteriyor sonra kur tekrar yukarı gidiyor. Faiz artırmak Türkiye'de kuru baskı altına alacak bir unsur değil. Enflasyonu kontrol altına aldığımız zaman kuru da frenleriz. Üretimi artırıp, enflasyonu kontrol altına aldığımızda kuru da dengeleyeceğimizi düşünüyorum."