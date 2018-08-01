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Dolar bugün ne kadar oldu? (1 Ağustos 2018 dolar - fiyatlar)

Dolar bugün ne kadar oldu? sorusu ekonomide en çok araştırılan konuların başında geliyor. Haftaya dalgalı bir seyir ile başlayan olan dolar, 1 Ağustos sabahı Kapalıçarşı'da 4,9320 liradan alınıp 4,9340 liradan satılıyor. 5,7630 liradan alınan nun satış fiyatı ise 5,7650 lira olarak belirlendi. İşte serbest piyasada döviz fiyatları...

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 10:53
Dolar bugün ne kadar oldu? (1 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatlar)

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Enflasyon Raporu'nda, enflasyon tahminlerinin piyasa beklentilerine yakınlaşması ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası 4,8759'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 4,9143'ten tamamladı.

Ekonomideki gidişatı merak eden ve yatırım yapacak olanların tarafından çok araştırılan konuların başında dolar bugün ne kadar oldu? sorusu yer alıyor. fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, güncel döviz fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Bugüne yükselişle başlayan ve 4,9384'ü gören dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 4,9270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 yükselişle 5,7555'ten, sterlin/TL de yüzde 0,18 değer kazancıyla 6,4580'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile Hindistan, Brezilya ve ABD merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,9550'nin direnç, 4,8750'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Dolar bugün ne kadar oldu? (1 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatlar)
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