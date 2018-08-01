Ets’nin B planı devrede

Kültür ve Turizm
Bakanlığı'na atanan Ets
tur'un patronu Mehmet Ersoy
'un görevi devrettiği Coşkun Tünay gazetecilerle bir araya geldi. Şirketin yeni hedeflerine dair bilgiler paylaşan Etstur Yönetim Kurulu
Başkanı Tünay, "Tek ortaklı şirketlerde bir B planı oluşturmanız gerekiyor. Biz de 9 ay önce bu planı hayata geçirmek için çalışma başlattık. Üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu ve şirketin üst düzey yöneticilerinden oluşan altı kişilik icra kurulu oluşturduk. Başkanlığını ben, başkan yardımcılıklarını ise Suat Özbek
ve Mehmet Albaş yürüteceğiz. Bu sistemi hayata geçirme evresindeyken Mehmet Bey'e görev tevdi edildi. Hem bize hem Mehmet Bey'e sürpriz oldu ancak şirket zaten altyapısını hazırlamıştı" dedi. Mehmet Ersoy'un şirketteki tüm görevlerini devrettiğinin altını çizen Tünay, yeni sistemde kararların icra kurulunda alındığını ve yönetim kurulu üyelerinin onayladığını aktardı. 20 yıldır grup içinde yer aldığını belirten Tünay, "Biz eskiden çalışma yapardık ancak son kararı her zaman Mehmet Ersoy verirdi. 9 ay önce hayata geçirdiğimiz sistemle birlikte bu yapı da değişti. İcra kurulu çalışma yapıyor, onayı yönetim kurulu veriyor. Şirkette nesiller boyu yaşayacak bir sistem oturtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
35 MİLYON $'LIK BİNA
Etstur'un 1.5 ay önce taşındığı Fikirtepe'deki yeni binasında yapılan toplantıda şirketin yatırımlarına dair de bilgi aktaran Tünay, "13 kattan oluşan bu binaya 35 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yeni binaya geçince ilave 100 kişilik istihdam sağladık. 900'e yakın çalışan var" diye konuştu. Etstur'un 5 yıllık stratejik planlar yaptığını anlatan Tünay, şöyle devam etti: "Mehmet Ersoy her zaman bize, 'Biz 100 metre koşmuyoruz, hep maraton koşucusu olacağız' der. Bizi başarıya götüren ana unsur da Mehmet Ersoy'un koyduğu bu bakış açısı."
HEDEF %15 BÜYÜME 2 MİLYON YERLİ TURİST
ŞIRKETIN en büyük yatırım atağını dijitalde yaptığını anlatan Etstur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek de, Odamax projesinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti. Geçen yıl 1 milyon 650 bin kişinin Etstur ile tatile çıktığını aktaran Özbek, bu yıl yüzde 15 büyüme hedefi koyduklarını ifade etti. "Kurdaki artış ve seçimler ilk 6 ayda dalgalı bir seyir oluşturdu ancak düşen dönemlerden sonra ciddi bir artış yaşadık" diyen Özbek, bu yıl hedeflerini yakalayarak 2 milyon kişi sayısına yaklaşacaklarını kaydetti.