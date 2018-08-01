'Hindistan'dan gelen blok mermer talebi sektöre ilaç oldu'

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, mermer bloktaHindistan'dan gelen taleple bu ülkenin kendileri için çok önemli bir pazar haline geldiğini belirterek, "Hindistan'ın güzel tarafı mermer blok satın alma fiyatları çok iyidir, yani kar oranı yüksektir. Sektör için bu çok sevindirici. Hindistan'dan gelen bu talep artışı sektöre ilaç oldu." dedi.

Bursa'da bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği (TÜMMER) üyesi derneklerin istişare toplantısında konuşan Efendioğlu, 2018 yılının küresel sebeplerden dolayı bir önceki yıla göre durağan başladığını söyledi.

Üçüncü ve dördüncü çeyrekte sektörün toparlanacağını düşündüğünü ifade eden Efendioğlu, "Gerek blok satışlarının gerekse işlenmiş ürün satışlarının çok daha iyi olacağını düşünüyorum ama bu durağanlık küresel bir sıkıntı. Sırf Türkiye'ye ait bir sıkıntı değil. Ama çok ciddi, 'Aman yandım Allah' şeklinde bir düşüş de yok ancak hafif bir durgunluk var. Üçüncü ve dördüncü çeyrek çok daha iyi ve farklı olacak." diye konuştu.

Efendioğlu, mermer blokta en önemli pazarın Çin olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Çin'de inşaat sektöründe bir durgunluk var. Bu durgunluk Türkiye'ye de olumsuz yansıyor. 2011, 2012, 2013 yıllarında mermer blokçuluğu altın dönemlerini yaşadı. 2013 yılında doğal taş ihracatımız 2 milyar 300 milyon dolara yanaştı. Bunda mermer blokun, Çin'e yaptığımız satışların katkısı çok büyüktü. 2018 yılında bilhassa Çin'deki bu durağanlık mermer blok sektörünü biraz olumsuz etkiledi. Kesilmiş üründe, plaka ve döşemede, inşaatta gördüğünüz mermer basamaklar, mermer döşemeler konusunda da dünya genelinde talepte biraz daralma var. Sırf Türkiye'ye ait bir şey değil, dünya genelinde biraz daralma var. Umudumuz üçüncü ve dördüncü çeyrek."

"HİNDİSTAN'DAN GELEN TALEP ARTIŞI SEKTÖRE İLAÇ OLDU"

Hindistan'dan gelen talep doğrultusunda bu ülkenin kendileri için önemli bir pazar haline geldiğine dikkati çeken Efendioğlu, "Eskiden Hindistan bizim çok önemli pazarımız değildi. Şimdi mermer blokta Hindistan bizim çok önemli bir pazarımız haline geldi. Hindistan'ın güzel tarafı mermer blok satın alma fiyatları çok iyidir, yani kar oranı yüksektir. Sektör için bu çok sevindirici. Hindistan'dan gelen bu talep artışı sektöre ilaç oldu." ifadelerini kullandı.

Efendioğlu, Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Blok Mermer Fuarı'na Hindistan'dan çok ciddi katılımcılar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çin'den de var ama asıl önemli katılımcı Hindistan'dan. Bu çok olumlu çünkü Bursa'da düzenlenen bu fuar dünyadaki tek mermer blok fuarı. Dünyada başka hiçbir ülkede mermer blok fuarı düzenlenmiyor. Şimdi İtalyanlar böyle bir fuarı yapmanın hazırlığı içinde ama 3 senedir Bursa çok başarılı bir şekilde mermer fuarını düzenliyor. Hatta İran'dan, Mısır'dan stant açmak için talepler var. Şu an için alanlar doldu, ciddi talep geldi. Bursa Blok Mermer Fuarı 3 yılda yüzde 400 büyüdü. Yurt dışından gelen bu taleplere şimdilik olumlu cevap veremiyoruz çünkü önceliğimiz kendi firmalarımız ve milli katılımın güçlü olması. Milli katılım talebi karşılandıktan sonra bir alan büyümesi olursa yurt dışından gelen taleplere de olumlu cevap vereceğiz."

TÜMMER Başkanı Raif Türk ise blok ihracatının sanıldığı gibi "Taşımızı çöpe atmak" anlamına gelmediğini artık herkesin öğrendiğini aktardı. İlgili taraflarla görüştüklerini dile getiren Türk, bu konudaki girişimlerine ve mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.