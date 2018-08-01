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’de kapasite 41 milyona çıkacak

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Sabiha Gökçen’de kapasite 41 milyona çıkacak
İstanbul Havalimanı'nda (İSG) 26 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen yeni iç hatlar terminal ek binasının açılışı gerçekleştirildi. Ek bina ile havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 41 milyona çıkacak. Terminal binasının açılışında konuşan , havalimanı ve yol yapılan yerlerin geliştiğini ifade ederek, bugün bu durumun çok canlı bir örneğinin Sabiha Gökçen'de görüldüğünü söyledi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de havalimanının yapıldığı dönemde yolcu sayısı olarak 25 milyonların konuşulduğunu, şimdiden 30 milyonların aşıldığını bildirdi. İSG CEO'su Ersel Göral ise 1 Mayıs 2008'de işletme hakkını devraldıklarında, o yıl sadece 4 milyon yolcunun kullandığını, rakamın geçen yıl 31 milyon 200 bine çıktığını bildirdi. Göral, 10 yılda yolcu trafiğinin sekiz kat büyüdüğünü vurguladı.
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Sabiha Gökçen’de kapasite 41 milyona çıkacak
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