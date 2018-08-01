Sabiha Gökçen’de kapasite 41 milyona çıkacak

İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda (İSG) 26 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen yeni iç hatlar terminal ek binasının açılışı gerçekleştirildi. Ek bina ile havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 41 milyona çıkacak. Terminal binasının açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin
, havalimanı ve yol yapılan yerlerin geliştiğini ifade ederek, bugün bu durumun çok canlı bir örneğinin Sabiha Gökçen'de görüldüğünü söyledi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de havalimanının yapıldığı dönemde yolcu sayısı olarak 25 milyonların konuşulduğunu, şimdiden 30 milyonların aşıldığını bildirdi. İSG CEO'su Ersel Göral ise 1 Mayıs 2008'de işletme hakkını devraldıklarında, o yıl sadece 4 milyon yolcunun kullandığını, rakamın geçen yıl 31 milyon 200 bine çıktığını bildirdi. Göral, 10 yılda yolcu trafiğinin sekiz kat büyüdüğünü vurguladı.