HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Savunma sanayisi ihracatında atak

Savunma sanayisi ında atak

Savunma ve Havacılık Sanayi çıları Birliği (), temmuz ayında ihracatını yüzde 77 artırarak 197 milyon dolara yükseltti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 14:24
Savunma sanayisi ihracatında atak

Savunma ve Havacılık Sanayi çıları Birliği (), temmuz ayında ihracatını yüzde 77 artırarak 197 milyon dolara yükseltti. SSI açıklamasına göre, birlik, temmuz ayında yüzde 77 artışla 197 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Yüksek teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının yoğun olduğu savunma ve havacılık sanayi, temmuz ayında en fazla ihracatını artıran sektör oldu. Sektör, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 21,8'lik artışla 1 milyar 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. SSI Başkanı Latif Aral Aliş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Katma değerin yüksek olduğu ve stratejik öneme sahip savunma ve havacılık sanayisinde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının meyvesini artık topluyoruz. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon yatırımı ile katma değeri, kilogram fiyatı yüksek ürünler üretmeden belirlediğimiz ülke hedeflerine ulaşamayız. Bu bilinçle milli ve yerli savunma ve havacılık sanayisine yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve çok daha büyük işler başaracağımızı biliyoruz. Savunma sektörümüz artık atağa geçti."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Savunma sanayisi ihracatında atak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN