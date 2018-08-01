2016'da yaşanan hain darbe kalkışması ve terör eylemlerinin ardından ciddi kayıplar yaşayan, hükümetin sağladığı teşvik ve desteklerle 2017'de toparlanmaya başlayan turizm
sektörü bu yıl 40 milyon turist
rekoruna koşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 30.4'lük rekor artış yakalayan sektör, 16 milyon turist ağırladı. Böylece 15.2 milyonla en yüksek turist sayısına ulaşılan 2014'ün rekoru kırıldı. 6 aylık gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 31 artırarak 11.5 milyar dolara çıkaran turizm sektörü, gelir rekorunu ise gelecek yıl kırmayı hedefliyor. Bu kapsamda pazar çeşitliliğine odaklanan turizm sektöründe Uzakdoğu rüzgârı esiyor. Yüksek gelir grubuna sahip Japonya, Çin, Hindistan gibi Uzakdoğu pazarlarında ilk 6 ayda kişi sayısı yüzde 90'ın üzerine çıkarken, Avrupa'da da yüzde 40'lara varan artışlar dikkat çekiyor. 2019'un kontrat döneminin başladığını aktaran turizmciler, acentelerin yoğun talep gösterdiğini ve yer kapma yarışının başladığını vurguluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kişi sayısında yakalanan başarının arztalep dengesini sağladığını belirterek, 2019'da gelirde rekor kırılacağını vurguladı. Bağlıkaya "Yüksek gelir grubuna sahip Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu'da bu yıl ciddi artışlar var ve talep devam ediyor. Bu da bizim gelir rekoru beklentimizi artırıyor" dedi. İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, 2014'te önceki iki yıldan gelen artış trendinden avantajı oluğunu hatırlattı.
YER KAPMA YARIŞI VAR
"Bu yıl güzel bir ivme yakalandı" diyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır gelecek yıl üst gelir grubuna odaklanacaklarını ifade etti. Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Recai Çakır da, 2019'un kontrat dönemi başladığını ve acenteler arasında yer kapma yarışının yaşandığını kaydetti. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık
da, bu yıl turizm gelirlerinde yüzde 10-15 arası artış beklediklerini söyledi.
ORTALAMA 636 $ HARCADILAR
Yabancı ziyaretçi sayısında rekor kıran Türkiye, yılın ilk 6 ayında toplam 11 milyar 469 milyon 828 bin dolar turizm gelirini yakaladı. TÜİK
verilerine göre, yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçiler kişi başına ortalama 602 dolar, gurbetçiler ise 885 dolar harcama yaparken toplam kişi başına ortalama harcama da 636 dolar oldu.