Yeni sistemin ilk bütçesi Albayrak’a emanet

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar merkezi yönetim bütçe hazırlıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nca yapılacak. Bakan Albayrak, "enflasyonu düşürme" odaklı bir bütçe hazırlayacaklarını açıkladı. Bütçe hazırlanma süreci en geç eylül ayının ilk haftası sonunda onaylanacak Orta Vadeli Program
'ın Resmi Gazete
'de yayımlanmasıyla başlayacak.
BAŞKAN IZLEYECEK
Sisteme uyum amacıyla Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda da değişiklik yapıldı. Buna göre kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek izlenecek. Kamu idareleri bütçelerinin performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dâhilinde olacak. Bütçe, Cumhurbaşkanlığı'nca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutulacak. Bütçe hazırlama süreci kalkınma planları, stratejik planlar, genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda OVP'nin yayımlanmasıyla başlayacak.
BAŞKANLIK KADROSU OLUŞTURULACAK
Malıye eski Bakanı Naci Ağbal
'ın başkan olarak atandığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yapılandırma çalışmaları da bu süreçte tamamlanacak. Başkanlık vasıtasıyla bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek