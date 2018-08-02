Arap ülkelerinden direk seferler Çeşme ve Bodrum'u uçuracak

Air Arabia Hava Yolları'nın İzmir'e direk sefer koymasının ardından Arap turistlerin dikkati İzmir, Çeşme ve Bodrum'a yönelirken, Çeşme'ye gelen 8 Arap Blogger da Alaçatı ve Çeşme'yi gezerek, çekim ve söyleşiler gerçekleştirdi. İzmir Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Macit Şaşzade, Arap Blogger'lara rehberlik yaparak, Çeşme ve Alaçatı hakkında bilgi verdi.

İzmir Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Macit Şaşzade, Air Arabi Hava Yolları'nın İzmir'e direk uçuşlara başlaması nedeniyle Arap turistlere İzmir, Çeşme ve Bodrum'u tanıtmak istediklerini söyledi. Davet ettikleri 8 Arap Blogger'a rehberlik yaptığını belirten Şaşzade, "Alaçatı'nın bütün sokaklarını gezdik. Blogger'lar Alaçatı'ya hayran kaldılar. Sokakların ve Alaçatı'nın tarihi evlerinin hem fotoğraflarını çektiler hem de video kaydını aldılar. Bu arada bazı söyleşiler de gerçekleştirdiler. Yoğun programımız devam ediyor. Sörf bölgesini gezdikten sonra Çeşme'ye gideceğiz" dedi.

Blogger'ların sayfalarında yazacakları yazılarla, yayınlayacakları fotoğraf ve videolarla Alaçatı ve Çeşme'yi tanıtacaklarını ifade eden Şaşzade, "İnşallah bu gezilerin arkası gelecek. Bu tanıtım gezisine katılan Blogger'ların çok ciddi sayıda takipçileri var. Air Arabia Hava Yolları'nın İzmir' direk uçuş koymasının ardından bu tanıtımı gezisini düzenledik. Önce burayı oraya tanıtacağız. Daha sonra Türk turistlerin de o bölgeye uçmaları için tanıtımlar yapacağız. İstanbul'dan sonra, İzmir, Çeşme ve Bodrum'u Arap turistlere tanıtarak, gelmelerini sağlamaya çalışacağız. Dubai, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden buraya çok sayıda turist getirmeyi hedefliyoruz. Arap turistler buraya gelmeye başlamışlardı. Daha çok Arap turistin gelmesi çabası içerisindeyiz. Kısa zamanda bu çabalarımızın sonuç vereceğini umuyoruz. Avrupalı turistin azaldığı bir dönemde, gelecek olan her turiste ihtiyacımız var. O amaçla koşturuyoruz" diye konuştu.

