Bakan Albayrak’ın mesajları samimi

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda 'samimi' mesajlar verdiğini belirterek, "Büyük memnuniyet duyduk" dedi. Bakan Albayrak'ı kısa bir zaman geçmesine rağmen hazırlıklı bulduklarını ifade eden Bilecik, "Artık özellikle dış dünyaya satacağımız yeni bir hikaye lazım. Hepimizin benimseyeceği, taşın altında elimizin olabileceği bir hikaye. Bu konuda müthiş derecede motivasyonu yüksek olan Hazine ve Maliye gördük" diye konuştu.