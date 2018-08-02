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, ve heyetlerini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği () ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği () heyetlerini kabul etti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 17:13
Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti

, Bakanlık'ta önce Ahmet Erdem başkanlığındaki heyeti ile görüştü.

Görüşmede, ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde, teknoloji odaklı yenilikçi projelerle iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin önem kazandığını belirten Pekcan, "Yatırımlarınız ve katkılarınız bizim için çok önemli. Ticaret ve iş dünyası olarak YASED'in fikirlerini bizimle paylaşmasına önem veriyoruz. Biz de projelerinin olgunlaştırılması için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

YASED Başkanı Erdem de derneğin, uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı, 'deki iş ve yatırım ortamını uluslararası şirketlere daha da cazip kılmayı amaçladığını söyledi. Bakan Pekcan, daha sonra Başkanı Çetin Nuhoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti
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